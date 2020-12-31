Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

На Украине анонсировали большую пресс-конференцию Зеленского в 2021 году 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Зеленский проведет большую пресс-конференцию в 2021 году
Фото: Reuters
Большая пресс-конференция, которая может быть приурочена ко второй годовщине президентства Владимира Зеленского, пройдет на Украине в 2021 году. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель журналистам телеканала ZIK.

«Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину, — отметила Мендель. — Но будет предварительная… Будем давать, если будет какая-то потребность».

Напомним, 31 декабря депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинский президент Владимир Зеленский надругался и обманул всех жителей Украины, пообещав, что они будут жить в новой стране.
Видео дня. Машинист достал человека из-под поезда метро
ИА Regnum: последние новости
Условия визита Санду в Москву обсудили в сети Условия визита Санду в Москву обсудили в сети Отец Бориса Джонсона решил стать гражданином Франции Отец Бориса Джонсона решил стать гражданином Франции Глава МИД Украины: РФ ждет, но не дождется смерти украинского государства Глава МИД Украины: РФ ждет, но не дождется смерти украинского государства
В мире , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , Юлия Мендель , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
00:23
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
Общество Новости Москвы
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
00:09
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
Общество
Кадыров ответил родственникам боевиков
01:06
Кадыров ответил родственникам боевиков
Происшествия Криминал
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
00:21
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
00:41
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
Происшествия
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
00:32
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
Происшествия В мире
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
00:29
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
Происшествия Новости Москвы
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
00:29
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
Происшествия
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
02:00
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
Происшествия
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
01:01
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение