Задержан испортивший 500 доз вакцины в США

Полиция Висконсина задержала бывшего сотрудника медицинского центра, из-за умышленных действий которого были испорчены 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг полицейским управлением города Графтон

В документе уточняется, что указанный экс-сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care находится в центре предварительного задержания. Ожидается, что ему предъявят обвинения в умышленной порче препарата, нанесении материального ущерба, а также действиях, которые создали риск для здоровья других людей. Его имя не раскрывается.

В среду представители Aurora Health Care заявили, что ранее на этой неделе сотрудник указанного центра в пригороде Милуоки (штат Висконсин) достал емкости с препаратом из специального холодильника и своевременно их не вернул. В результате "500 доз вакцины были отбракованы". Первоначально предполагалось, что речь идет о допущенной сотрудником "неумышленной ошибке", однако позже он "признал, что преднамеренно достал вакцину из холодильника". Работник был уволен, руководство сети оповестило об инциденте власти.

В полиции полагают, что общая стоимость испорченной вакцины составляет $8-11 тыс. Правоохранители ранее заявили, что в расследовании участвует ФБР США.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в декабре одобрило вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает Moderna. Препараты уже распространяют среди населения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 19,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 345 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.