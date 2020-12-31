В Раде раскрыли обман украинского лидера

В 2019 году Зеленский в разговоре с выступавшими против разведения войск в Донбассе националистами заявил, что он "президент этой страны", а "не лох какой-то".

"Давайте честно признаемся себе. Владимир Александрович Зеленский сказал, что он не лох, — это абсолютная правда. Лохи мы, вот я лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут. Проблема в том, что он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался", — сказал Рабинович.

Парламентарий отметил, что украинцы искренне поверили в обещания нового лидера и его команды, но надежда на них не оправдалась, и поддержка действующей власти падает.

Рабинович выразил мнение, что у людей, пришедших "со сцены на политическую сцену", не хватило опыта и умений для управления государством. В качестве примера политик привел ситуацию с вакциной от коронавируса, когда официальный Киев во время пандемии отказывается закупать российский препарат из-за политических соображений, но никакая другая вакцина для Украины пока недоступна.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева . При этом глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний.

Зеленский также подчеркивал, что вакцинацию необходимо начать в январе, в крайнем случае — в феврале, однако пока неизвестно, когда страна получит первую партию препарата. Позже президент признал, что не может объяснить населению отказ от вакцины "Спутник V".