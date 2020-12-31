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Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины «Спутник V» 

РИА Новости и ещё 4 30 минут назад
Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины «Спутник V»
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер.

"Министр здравоохранения Алжира подтвердил, что был заключен контракт на приобретение вакцины от коронавируса с российской лабораторией. Алжирский Институт Пастера провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины "Спутник V", продолжаются переговоры с другими сторонами", — сообщил Бельхимер.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 20 декабря поручил правительству решить, какую вакцину против COVID-19 из имеющихся на рынке применить в стране, чтобы начать вакцинацию населения уже в январе следующего года.
Ранее министр здравоохранения Алжира Абдуррахман Бенбузид заявил, что окончательное решение о выборе вакцины примут на основе информации от спецкомитета по науке после анализа передовых мировых разработок на этом направлении.
Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 99 тысяч, включая около 67 тысяч случаев выздоровления и 2751 случай с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Ситуация в мире , Алжир
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