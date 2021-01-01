Ветеран «Альфы» оценил слова Порошенко об операции против россиян

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в эфире НСН прокомментировал заявление экс-президента Украины
по поводу задержания российских наёмников в Белоруссии
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Экс-президент Украины Петр Порошенко
сообщил, что еще 2018 году он инициировал спецоперацию, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года. Порошенко назвал срыв операции государственной изменой и заявил, что задержанные в Белоруссии граждане были причастны к катастрофе Boeing
в Донбассе в 2014 году.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров
в эфире НСН рассказал, что не верит словам Порошенко об организации им этой спецоперации.
«Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. Безусловно, эти задержанные граждане собирались воевать как наемники в одной из стран или оказывать военную поддержку той стороне, которая им заплатила. В этом я не вижу ничего удивительного: они через Белоруссию действительно собирались проезжать транзитом. Возможно, кто-то за деньги слил эту информацию и Лукашенко решил отметиться в этой истории. А верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции», — поделился мнением эксперт.
Гончаров также рассказал, что степень агрессивности поведения Украины по отношению к России будет зависеть от позиции избранного президента США Джо Байдена
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«Все будет зависеть от того, как поведет себя Байден. Судя по его последним заявлениям, у него серьезная негативная реакция на Россию, враждебная прямо. Мы все прекрасно понимаем, что Украина не является независимым с политической точки зрения государством и она будет делать все, что ей прикажут», — добавил Гончаров.
Собеседник НСН не верит в серьезное столкновение России и Украины, но диверсионные операции со стороны Украины он допускает.
«Потому что надо же отрабатывать те деньги, которая она получает от США на поддержание какой-то своей уже загнивающей экономики», — заключил эксперт.
Незадолго до президентских выборов в Белоруссии спецслужбы республики 29 июля задержали 33 иностранца, многие из которых были гражданами России. Задержанные оказались сотрудниками российской частной военной компании. Они находились в Белоруссии транзитом и собирались в другую страну. В августе власти Белоруссии, которые сначала обвинили задержанных в намерении дестабилизировать обстановку в стране перед президентскими выборами, передали задержанных России. Украинская сторона назвала это решение недружественным шагом Минска.
Ранее член комитета Совета Федерации
по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков
в эфире НСН выразил уверенность, что угрозы украинских политиков не несут России ни малейшей опасности.
Между тем, бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ
в отставке Игорь Стрелков
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, заявления президента Украины Владимира Зеленского
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