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Ветеран «Альфы»: Порошенко не способен организовать операцию в Белоруссии 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 17 минут назад
Ветеран «Альфы» оценил слова Порошенко об операции против россиян
Фото: РИА Новости
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в эфире НСН прокомментировал заявление экс-президента Украины по поводу задержания российских наёмников в Белоруссии.
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что еще 2018 году он инициировал спецоперацию, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года. Порошенко назвал срыв операции государственной изменой и заявил, что задержанные в Белоруссии граждане были причастны к катастрофе Boeing в Донбассе в 2014 году.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, что не верит словам Порошенко об организации им этой спецоперации.

«Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. Безусловно, эти задержанные граждане собирались воевать как наемники в одной из стран или оказывать военную поддержку той стороне, которая им заплатила. В этом я не вижу ничего удивительного: они через Белоруссию действительно собирались проезжать транзитом. Возможно, кто-то за деньги слил эту информацию и Лукашенко решил отметиться в этой истории. А верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции», — поделился мнением эксперт.

Гончаров также рассказал, что степень агрессивности поведения Украины по отношению к России будет зависеть от позиции избранного президента США Джо Байдена.

«Все будет зависеть от того, как поведет себя Байден. Судя по его последним заявлениям, у него серьезная негативная реакция на Россию, враждебная прямо. Мы все прекрасно понимаем, что Украина не является независимым с политической точки зрения государством и она будет делать все, что ей прикажут», — добавил Гончаров.

Собеседник НСН не верит в серьезное столкновение России и Украины, но диверсионные операции со стороны Украины он допускает.

«Потому что надо же отрабатывать те деньги, которая она получает от США на поддержание какой-то своей уже загнивающей экономики», — заключил эксперт.

Незадолго до президентских выборов в Белоруссии спецслужбы республики 29 июля задержали 33 иностранца, многие из которых были гражданами России. Задержанные оказались сотрудниками российской частной военной компании. Они находились в Белоруссии транзитом и собирались в другую страну. В августе власти Белоруссии, которые сначала обвинили задержанных в намерении дестабилизировать обстановку в стране перед президентскими выборами, передали задержанных России. Украинская сторона назвала это решение недружественным шагом Минска.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН выразил уверенность, что угрозы украинских политиков не несут России ни малейшей опасности.
Между тем, бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков заявил, что война России с Украиной неизбежна. А по мнению военного эксперта Константина Сивкова, заявления президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения в случае войны с Россией могут быть признаком подготовки Киевом военной операции в Донбассе.
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В мире , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Сергей Гончаров , Сергей Цеков , Константин Сивков , Игорь Стрелков , ФСБ , Boeing , Совет Федерации , Киев
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