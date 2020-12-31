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Москва

Порошенко назвал себя организатором операции против задержанных в Белоруссии россиян 

ТАСС 35 минут назад
Порошенко назвал себя автором спецоперации против россиян
Фото: РИА Новости
Экс-президент Украины Петр Порошенко выступил с утверждением, что еще в 2018 году он инициировал спецоперацию против граждан России, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом этого года.

"Я хочу заявить, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", — утверждал он в эфире программы "Большая политика" на украинском "Пятом канале".

Экс-президент считает срыв операции, целью которой в Киеве называли захват лиц, якобы причастных к авиакатастрофе "Боинга" в Донбассе в 2014 году, государственной изменой. Кроме того, он пообещал добиться привлечения виновных в этом к ответственности.
Власти Белоруссии 29 июля, незадолго до президентских выборов, состоявшихся в республике 9 августа, сообщили о задержании 33 иностранцев, которых обвинили в подготовке теракта. Утверждалось, что большинство задержанных — граждане РФ. Москва назвала обвинения Минска безосновательными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пребывание российских граждан в Белоруссии никак не было связано с предвыборной ситуацией в республике, россияне планировали из Белоруссии улететь транзитом в другую страну.
Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Белоруссии с запросами о выдаче 28 человек, при этом утверждалось, что девять из них — граждане Украины, которые якобы участвовали в боевых действиях в Донбассе в составе ополчения. 14 августа власти Белоруссии выдали задержанных России. Президент Украины Владимир Зеленский тогда назвал это недружественным шагом Минска.
Позже в украинских СМИ появилась информация, что прибытие данной группы в Белоруссию было частью спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны и Службы безопасности Украины (СБУ). После взлета самолета из Минска предполагалось посадить его под каким-то предлогом на Украине, а затем провести задержания. Спецоперация якобы провалилась из-за утечки информации на Украине. Позже в СБУ эту информацию опровергли.
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В мире , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Министерство обороны , СБУ , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Киев
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