Порошенко назвал себя автором спецоперации против россиян

Экс-президент Украины Петр Порошенко выступил с утверждением, что еще в 2018 году он инициировал спецоперацию против граждан России , итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом этого года.

"Я хочу заявить, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", — утверждал он в эфире программы "Большая политика" на украинском "Пятом канале".

Экс-президент считает срыв операции, целью которой в Киеве называли захват лиц, якобы причастных к авиакатастрофе "Боинга" в Донбассе в 2014 году, государственной изменой. Кроме того, он пообещал добиться привлечения виновных в этом к ответственности.

Власти Белоруссии 29 июля, незадолго до президентских выборов, состоявшихся в республике 9 августа, сообщили о задержании 33 иностранцев, которых обвинили в подготовке теракта. Утверждалось, что большинство задержанных — граждане РФ. Москва назвала обвинения Минска безосновательными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пребывание российских граждан в Белоруссии никак не было связано с предвыборной ситуацией в республике, россияне планировали из Белоруссии улететь транзитом в другую страну.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Белоруссии с запросами о выдаче 28 человек, при этом утверждалось, что девять из них — граждане Украины, которые якобы участвовали в боевых действиях в Донбассе в составе ополчения. 14 августа власти Белоруссии выдали задержанных России. Президент Украины Владимир Зеленский тогда назвал это недружественным шагом Минска.