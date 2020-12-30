Молдавия скоро может получить российскую вакцину от коронавируса

Вакцинация жителей Молдавии от коронавируса российской вакциной "Спутник V" может быть организована в республике в ближайшее время. Об этом заявил в среду лидер Партии социалистов Игорь Додон.
"В Приднестровье поставят 30 тыс. доз российской вакцины, и Кишинев тоже может получить до 100 тыс. доз. Российская сторона готова предоставить их нашей стране, и этим нужно заниматься нашим властям", — сказал в эфире телеканала "Первый в Молдове" Додон, который на этой неделе в составе парламентской делегации провел переговоры в Москве с руководством Госдумы и заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский ранее в среду заявил, что в непризнанную республику поставят первые 30 тыс. доз российской вакцины, которые получат врачи, учителя и представителей силовых структур. Он пояснил, что договоренности о поставках достигнуты на его переговорах с Козаком.
Число случаев заражения коронавирусом в Молдавии за прошедшие сутки выросло до 143 841 (4% населения страны). С начала распространения инфекции в республике из-за коронавируса умерли 2 959 человек. Молдавия 30 ноября вернулась к режиму чрезвычайного положения в сфере здравоохранения: часть госслужащих переведена на удаленный режим работы, действуют ограничения на въезд для иностранцев и проведение массовых мероприятий. В общественных местах необходимо носить защитные маски.