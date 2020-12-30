Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Молдавия в скором времени может получить российскую вакцину от коронавируса 

ТАСС 1 час назад
Молдавия скоро может получить российскую вакцину от коронавируса
Фото: РИА Новости
Вакцинация жителей Молдавии от коронавируса российской вакциной "Спутник V" может быть организована в республике в ближайшее время. Об этом заявил в среду лидер Партии социалистов Игорь Додон.

"В Приднестровье поставят 30 тыс. доз российской вакцины, и Кишинев тоже может получить до 100 тыс. доз. Российская сторона готова предоставить их нашей стране, и этим нужно заниматься нашим властям", — сказал в эфире телеканала "Первый в Молдове" Додон, который на этой неделе в составе парламентской делегации провел переговоры в Москве с руководством Госдумы и заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский ранее в среду заявил, что в непризнанную республику поставят первые 30 тыс. доз российской вакцины, которые получат врачи, учителя и представителей силовых структур. Он пояснил, что договоренности о поставках достигнуты на его переговорах с Козаком.
Число случаев заражения коронавирусом в Молдавии за прошедшие сутки выросло до 143 841 (4% населения страны). С начала распространения инфекции в республике из-за коронавируса умерли 2 959 человек. Молдавия 30 ноября вернулась к режиму чрезвычайного положения в сфере здравоохранения: часть госслужащих переведена на удаленный режим работы, действуют ограничения на въезд для иностранцев и проведение массовых мероприятий. В общественных местах необходимо носить защитные маски.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
ТАСС: последние новости
Еще один житель Израиля умер после вакцинации от коронавируса Еще один житель Израиля умер после вакцинации от коронавируса AP: Китай пытается пресечь публикацию данных о появлении COVID-19 AP: Китай пытается пресечь публикацию данных о появлении COVID-19 Отстранение главы КС Украины дает основания для импичмента Зеленского Отстранение главы КС Украины дает основания для импичмента Зеленского
Комментарии
В мире , Игорь Додон , Вадим Красносельский , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , Госдума , Молдова , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение