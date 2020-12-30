Молдавия скоро может получить российскую вакцину от коронавируса

"В Приднестровье поставят 30 тыс. доз российской вакцины, и Кишинев тоже может получить до 100 тыс. доз. Российская сторона готова предоставить их нашей стране, и этим нужно заниматься нашим властям", — сказал в эфире телеканала "Первый в Молдове" Додон, который на этой неделе в составе парламентской делегации провел переговоры в Москве с руководством Госдумы и заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.