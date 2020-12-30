Более 536 тысяч человек в мире заболели COVID-19 за сутки 

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За сутки 563 983 человека заболели коронавирусной инфекцией по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения ВОЗ ) за 30 декабря общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло более чем на 11, 7 тысячи.

Всего коронавирусной инфекцией заболели 80 773 033 человека, скончались 1 783 619 инфицированных. Число умерших за сутки возросло на 11 784.

Около 44 процентов заболевших во всем мире за последние 24 часа зафиксировали в Европе — 251 900. В Северной и Южной Америке 236 660 случая COVID-19, в Юго-Восточной Азии — 31 467.