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Умер джазовый пианист и композитор Клод Боллинг 

ТАСС 42 минуты назад
Умер джазовый пианист и композитор Клод Боллинг
Фото: facebook
Французский джазмен Клод Боллинг, написавший музыку для множества французских фильмов, умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщила во вторник актриса Брижит Бардо в своем Twitter.

"Клод Боллинг ушел, забрав мою молодость и 60 лет преданной дружбы, радости жизни, веселых песен и беззаботных отношений", — написала она. Актриса отметила, что будет помнить о его "бесконечном таланте, преданности делу и поддержке".

Позже данную информацию агентству France-Presse подтвердили близкие покойного. Они сообщили, что в последние годы он страдал от различных заболеваний и во вторник умер в больнице Сен Клу под Парижем.
Клод Боллинг, родившийся в 1930 году в Каннах, создал свой первый оркестр в Париже в возрасте 16 лет, а в 18 уже записал первую пластинку. Во Франции за ним закрепилась репутация корифея в мире джаза, считается, что он внес значительный вклад в развитие этого музыкального направления в 1960-е годы. Ему принадлежит около 100 произведений, многие из которых звучали во французском кино, в том числе в "Борсалино (1970) с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо, "Полицейской истории" (1975) и многих других.
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В мире , Ален Делон , Жан-поль Бельмондо , France-Presse , Канны , Париж , Франция
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