В США сенатор выступит против утверждения итогов выборов 

Американский сенатор-республиканец Джош Холи заявил о намерении выразить возражение по поводу результатов голосования выборщиков на заседании конгресса 6 января, где их должны формально утвердить, это ненадолго отложит признание Джо Байдена президентом, сообщает в среду издание The Hill

"Я не могу голосовать за утверждение результатов (голосования) коллегии выборщиков 6 января, не вынеся на обсуждение тот факт, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не смогли соблюсти собственные законы штата о выборах", — цитирует издание его заявление.

Ранее об аналогичном желании заявила группа республиканцев из нижней палаты, но для того, чтобы это повлияло на процедуру формального подсчета в конгрессе голосов выборщиков и утверждения результатов выборов, нужен был хотя бы один сенатор, который поддержит это.

В случае если Холи сдержит обещание, обе палаты не смогут автоматически утвердить результаты, а вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев.

Поддержку эта идея вряд ли найдет, но зато это станет третьим в истории США случаем, когда подобное обсуждение в конгрессе будет иметь место. Прошлые прецеденты были в 1969 и 2005 годах и никак не повлияли на итоги выборов.

По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.