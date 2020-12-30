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В Швеции выявили еще четыре случая заражения новым штаммом коронавируса 

ТАСС 1 час назад
В Швеции выявили еще четыре случая заражения «британским штаммом» COVID-19
Фото: РИА Новости
Врачи в Швеции зафиксировали еще четыре случая заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе управление здравоохранения.

"То, что мы обнаружим больше случаев заражения новым вариантом вируса, было ожидаемо", — отметил в сообщении государственный эпидемиолог Андерс Тегнель.

О первом случае нового штамма коронавируса в Швеции было объявлено 26 декабря. По решению правительства, все приезжающие из Великобритании пассажиры с 1 января 2021 года должны будут представить справку об отрицательном результате теста на COVID-19, а потом сдать новые анализы по прибытии в Швецию.
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В мире , Великобритания , Швеция
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