В Швеции выявили еще четыре случая заражения «британским штаммом» COVID-19

Врачи в Швеции зафиксировали еще четыре случая заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании . Об этом сообщается в среду в пресс-релизе управление здравоохранения.

"То, что мы обнаружим больше случаев заражения новым вариантом вируса, было ожидаемо", — отметил в сообщении государственный эпидемиолог Андерс Тегнель.

О первом случае нового штамма коронавируса в Швеции было объявлено 26 декабря. По решению правительства, все приезжающие из Великобритании пассажиры с 1 января 2021 года должны будут представить справку об отрицательном результате теста на COVID-19, а потом сдать новые анализы по прибытии в Швецию.