Китай засекретил исследования о происхождении COVID-19 

Власти Китая засекретили результаты всех исследований о происхождении вируса SARS-CoV-2 — возбудителя болезни COVID-19. Выводы всех исследований до их публикации должна одобрить специальная правительственная группа.

Исследования о происхождении вируса группы ученых в Китае проводят на средства грантов, выделенных правительством. Условия грантов предполагают, что чиновники жестко фильтруют все выводы исследований и публикации о них.

Как выяснили журналисты AP, спецслужбы в Китае контролируют доступ в пещеры провинции Юнань и заброшенную шахту, где живут летучие мыши.

Обитатели пещер в Юнани представляют интерес для исследователей коронавируса, поскольку он генетически сходен с вирусом летучих мышей. Ученые, которые исследуют происхождение вируса независимо от государства, практически не допускаются к исследованию этих животных на юге страны.