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Китай засекретил исследования о происхождении COVID-19 

Инфо 24 и ещё 1 21 минуту назад
Власти Китая засекретили результаты всех исследований о происхождении вируса SARS-CoV-2 — возбудителя болезни COVID-19. Выводы всех исследований до их публикации должна одобрить специальная правительственная группа.
Исследования о происхождении вируса группы ученых в Китае проводят на средства грантов, выделенных правительством. Условия грантов предполагают, что чиновники жестко фильтруют все выводы исследований и публикации о них.
Как выяснили журналисты AP, спецслужбы в Китае контролируют доступ в пещеры провинции Юнань и заброшенную шахту, где живут летучие мыши.
Обитатели пещер в Юнани представляют интерес для исследователей коронавируса, поскольку он генетически сходен с вирусом летучих мышей. Ученые, которые исследуют происхождение вируса независимо от государства, практически не допускаются к исследованию этих животных на юге страны.
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В мире , Видео , Китай
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