Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Пациент дома престарелых в Швейцарии умер после вакцинации от COVID-19 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Швейцарец умер после вакцинации от COVID-19
Фото: Reuters
Пациент дома престарелых в Люцерне, Швейцария, скончался после вакцинации от коронавируса нового типа, сообщает швейцарский орган по надзору за рынком лекарств (Swissmedic).
Постоялец дома престарелых скончался в возрасте 91 год через несколько дней после вакцинации, он страдал от ряда уже имеющихся заболеваний, указано в сообщении.

«Ни история болезни, ни острое течение заболеваний не предполагают прямой причинной связи между вакцинацией против COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на естественную причину смерти», — отмечает Swissmedic.

Еще один житель Израиля умер после вакцинации от COVID
На данный момент в Швейцарии ведется массовая вакцинация от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Газета.Ru: последние новости
Украинский политолог допустил импичмент Зеленского Украинский политолог допустил импичмент Зеленского Президент Армении получил подарок от Путина Президент Армении получил подарок от Путина В Сирии при атаке террористов на автобус погибли 28 человек В Сирии при атаке террористов на автобус погибли 28 человек
В мире , Pfizer , Люцерн , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение