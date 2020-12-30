Швейцарец умер после вакцинации от COVID-19

Пациент дома престарелых в Люцерне, Швейцария , скончался после вакцинации от коронавируса нового типа, сообщает швейцарский орган по надзору за рынком лекарств (Swissmedic).

Постоялец дома престарелых скончался в возрасте 91 год через несколько дней после вакцинации, он страдал от ряда уже имеющихся заболеваний, указано в сообщении.

«Ни история болезни, ни острое течение заболеваний не предполагают прямой причинной связи между вакцинацией против COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на естественную причину смерти», — отмечает Swissmedic.