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Москва

При атаке на аэропорт в Йемене погиб сотрудник МККК 

RT на русском и ещё 2 24 минуты назад
При атаке на аэропорт в Йемене погиб сотрудник МККК
Фото: Reuters
В результате атаки на аэропорт йеменского Адена один сотрудник Международного комитета Красного Креста (МККК) погиб, ещё трое получили ранения.
Об этом говорится в сообщении организации.

«Мы глубоко опечалены тем, что один из наших коллег погиб при взрыве в аэропорту Адена. Двое других пропали без вести и трое получили ранения», — говорится в сообщении МККК в Twitter.

Как сообщалось ранее, в аэропорту Адена произошло несколько взрывов во время прибытия самолёта с членами нового правительства страны, когда министры выходили из самолёта.
По данным источника РИА Новости, при обстреле аэропорта в йеменском Адене погибли 22 человека, ещё более 50 получили ранения, в том числе пострадали замминистра связи и представитель губернатора Адена, а также директор местной тюрьмы.
Россия осудила обстрел.
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