Эмир Катара сделал прививку от коронавируса 

"Сегодня я получил прививку от COVID-19 и желаю всем оставаться в безопасности и быть защищенными во время пандемии", — указал эмир в подписи к снимку.

Первый этап вакцинации от коронавируса вслед за другими странами региона начался в Катаре 23 декабря и закончится 31 января 2021 года. Прививку сразу же сделали все руководители в министерстве здравоохранения страны. В первую очередь вакцинация предназначена для людей пожилого возраста, тех, кто страдает хроническими заболеваниями и рискует заразиться при взаимодействии с больными коронавирусом.

В середине декабря минздрав Катара выдал разрешение на экстренное использование вакцины против коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

За последние несколько месяцев Катару удалось значительно снизить число выявляемых случаев заболевания коронавирусом, доведя этот показатель до менее 200 человек в день. Всего с начала пандемии в Катаре было зафиксировано более 143,6 тысячи случаев заболевания, более 141,3 тысячи заболевших выздоровели, 245 умерли.