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Эмир Катара сделал прививку от коронавируса 

РИА Новости 2 часа назад
Эмир Катара сделал прививку от коронавируса
Фото: РИА Новости
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в среду сделал прививку от коронавируса, фотографию в момент вакцинации эмир разместил на своей странице в Instagram.

"Сегодня я получил прививку от COVID-19 и желаю всем оставаться в безопасности и быть защищенными во время пандемии", — указал эмир в подписи к снимку.

Первый этап вакцинации от коронавируса вслед за другими странами региона начался в Катаре 23 декабря и закончится 31 января 2021 года. Прививку сразу же сделали все руководители в министерстве здравоохранения страны. В первую очередь вакцинация предназначена для людей пожилого возраста, тех, кто страдает хроническими заболеваниями и рискует заразиться при взаимодействии с больными коронавирусом.
В середине декабря минздрав Катара выдал разрешение на экстренное использование вакцины против коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
Вакцинация от коронавируса также началась в других странах Персидского залива — ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии, Омане и Бахрейне. В Кувейте от коронавируса одним из первых привился премьер-министр Сабах аль-Ахмед ас-Сабах, в Бахрейне — король Хамад бен Иса Аль Халифа, в Саудовской Аравии — наследный принц Мухаммед бен Салман.
За последние несколько месяцев Катару удалось значительно снизить число выявляемых случаев заболевания коронавирусом, доведя этот показатель до менее 200 человек в день. Всего с начала пандемии в Катаре было зафиксировано более 143,6 тысячи случаев заболевания, более 141,3 тысячи заболевших выздоровели, 245 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
В мире , Минздрав РФ , Pfizer , Катар
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