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Москва

Иран выплатит по $150 тысяч семьям жертв сбитого Boeing 

BFM.RU 2 часа назад
Иран выплатит по $150 тысяч семьям жертв сбитого Boeing
Фото: РИА Новости
В результате катастрофы погибли 176 человек
Власти Ирана выплатят семьям погибших в авиакатастрофе украинского Boeing по 150 тысяч долларов. Решение принято на заседании правительства, сообщает РИА Новости.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины и других стран. Иранские военные признали, что самолет был сбит по ошибке, виной стал человеческий фактор. Иранские военные приняли лайнер за вражескую крылатую ракету.
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В мире , Boeing , РИА Новости , Иран , Тегеран
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