Иран выплатит по $150 тысяч семьям жертв сбитого Boeing 

В результате катастрофы погибли 176 человек

Власти Ирана выплатят семьям погибших в авиакатастрофе украинского Boeing по 150 тысяч долларов. Решение принято на заседании правительства, сообщает РИА Новости

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины и других стран. Иранские военные признали, что самолет был сбит по ошибке, виной стал человеческий фактор. Иранские военные приняли лайнер за вражескую крылатую ракету.