Гвинея начала экспериментальную вакцинацию «Спутником V» 

Власти Гвинеи приступили к экспериментальному вакцинированию российским препаратом от коронавируса "Спутник V", 60 доз которого прибыло в западноафриканскую страну, сообщает местное издание Africa Guinee со ссылкой на санитарные власти.

"Это испытание проводится в рамках эксперимента. По соглашению с российскими властями, … правительству Гвинеи удалось получить 60 доз для экспериментального использования", — заявил изданию Сори II Кейра, пресс-секретарь Национального агентства санитарной безопасности (ANSS).

Утром в среду российским препаратом привился гвинейский министр обороны Мохамед Диане. Он заявил, что полностью доверяет исследователям и прогрессу науки.

Как отмечает издание, в Гвинее российская вакцина будет распространена среди добровольцев старше 50 лет. "Спутник V" рассматривается как один из кандидатов на массовую вакцину и должен показать свою эффективность в ходе экспериментального применения.