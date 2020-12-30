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Гвинея начала экспериментальную вакцинацию «Спутником V» 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
Гвинея начала экспериментальную вакцинацию «Спутником V»
Фото: РИА Новости
Власти Гвинеи приступили к экспериментальному вакцинированию российским препаратом от коронавируса "Спутник V", 60 доз которого прибыло в западноафриканскую страну, сообщает местное издание Africa Guinee со ссылкой на санитарные власти.

"Это испытание проводится в рамках эксперимента. По соглашению с российскими властями, … правительству Гвинеи удалось получить 60 доз для экспериментального использования", — заявил изданию Сори II Кейра, пресс-секретарь Национального агентства санитарной безопасности (ANSS).

Утром в среду российским препаратом привился гвинейский министр обороны Мохамед Диане. Он заявил, что полностью доверяет исследователям и прогрессу науки.
Как отмечает издание, в Гвинее российская вакцина будет распространена среди добровольцев старше 50 лет. "Спутник V" рассматривается как один из кандидатов на массовую вакцину и должен показать свою эффективность в ходе экспериментального применения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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