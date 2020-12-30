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Иран считает Трампа «преступником номер один» в деле Сулеймани 

RT на русском и ещё 5 2 часа назад
Иран считает Трампа «преступником номер один» в деле Сулеймани
Фото: Reuters
Иран считает президента США Дональда Трампа «преступником номер один» в деле об убийстве генерала КСИР Касема Сулеймани, заявил глава судебной власти исламской республики Эбрахим Раиси.

«Трамп — это уголовный преступник номер один, ответственный за убийство мученика Сулеймани», — цитирует его Fars.

Раиси отметил, что американский президент «не может считаться свободным от наказания» за это.
В конце июня Тегеран выдал ордер на арест Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству Сулеймани.
3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».
Иран на убийство Сулеймани ответил ударами по американским базам в Ираке.
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В мире , Дональд Трамп , ИА Fars , Багдад , Германия , Ирак , Иран , США , Тегеран
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