Иран считает Трампа «преступником номер один» в деле Сулеймани 

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Иран считает президента США Дональда Трампа «преступником номер один» в деле об убийстве генерала КСИР Касема Сулеймани, заявил глава судебной власти исламской республики Эбрахим Раиси.

«Трамп — это уголовный преступник номер один, ответственный за убийство мученика Сулеймани», — цитирует его Fars.

Раиси отметил, что американский президент «не может считаться свободным от наказания» за это.

В конце июня Тегеран выдал ордер на арест Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству Сулеймани.

Иран на убийство Сулеймани ответил ударами по американским базам в Ираке.