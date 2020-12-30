Зеленский ввел запрет на перемещение судов России по рекам Украины

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Закон, запрещающий кораблям под российским флагом перемещаться по рекам на территории Украины , подписал президент страны Владимир Зеленский

Зеленский подписал закон «О внутреннем водном транспорте» Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины, — говорится на сайте украинского главы.

Документ запрещает ходить во рекам страны «судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам», попавшим под санкции. Запрет включает в себя крупнейшие реки Днепр, Дунай и Днестр.

Кроме того, закон устанавливает условия работы внутреннего транспорта, вводит нормы ответственности судовладельцев за нарушения закона, а также нормирует затонувшее на внутренних водных путях имущество.

Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС, — отмечается в сообщении.

Там добавили, что реализация норм нового закона поможет развитию береговой инфраструктуры, развитию рынка услуг в этой сфере, а также улучшению состояния речного транспорта.