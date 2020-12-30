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Москва

Пока вы не уснули: Украина пообещала России превратить Крым в «адскую тему» 

Елена Прошина 28 минут назад
Пока вы не уснули: Украина пообещала России превратить Крым в «адскую тему»
Фото: depositphotos.com
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Путин подписал закон о всероссийской реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В числе прочих мер, закон предусматривает проведение реновации по всей стране.
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Эксперт рекомендовал россиянам «держаться от доллара подальше»

Как заявили эксперты, опрошенные РИА Новости, мировая экономика столкнется с очередными трудностями в 2021 году, но ожидать серьезного масштабного банковского кризиса не стоит.
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Тейпы Ингушетии попросили Кадырова вернуть тела убитых в Грозном

Представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых выступили с обращением к руководителю Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
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Россия расширила санкции против граждан Великобритании

Россия в качестве ответной меры расширяет санкционный список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в страну. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД России.
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Украина пообещала сделать тему Крыма адской для России в 2021 году

Тема Крыма в настоящее время для Россия «священна», а должна стать «адской», заявил министр иностранных дел Украины Дмирий Кулеба. Он пообещал создать невыносимые условия для Москвы уже в 2021 году, сообщает ТАСС.
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В аэропорту Йемена прогремели взрывы после прилета министров

Несколько взрывов прогремело в аэропорту Адена в момент прилета туда министров нового правительства страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
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Украинского генерала уволили из-за спора с Зеленским

Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Сергея Кривоноса уволили с должности замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за «политических споров».
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Председатель Ярославской облдумы погиб в ДТП

страница Алексея Константинова во ВКонтакте
Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Авария случилась на территории Тверской области.
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Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
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В мире , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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