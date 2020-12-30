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Лидер Французской компартии потребовал отмены антироссийских санкций 

ТАСС 46 минут назад
Лидер Французской компартии потребовал отмены антироссийских санкций
Фото: РИА Новости
Французская компартия (ФКП) требует немедленной отмены антироссийских санкций. Об этом заявил в интервью ТАСС в среду национальный секретарь ФКП, депутат Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции Фабьен Руссель.

"Необходимо немедленно покончить с антироссийскими санкциями, — отметил политик. — Франция должна предложить новые отношения России и Китаю, создавать новые пространства мира, сотрудничества и коллективной безопасности между народами и суверенными нациями".

Руководитель ФКП высказался за пересмотр связей Парижа с Североатлантическим альянсом. "Франции следует выйти из НАТО, — полагает он. — Нашей стране не нужны ни атлантические миражи, ни логика блоков, поскольку НАТО — это война".
Руссель подчеркнул, что возглавляемая им партия "решительно осуждает резолюцию Европарламента о "европейской памяти", в которой делается попытка "поставить знак равенства между нацизмом и коммунизмом". "Вторая мировая война была развязана в результате нацистской агрессии против европейских народов, — напомнил он. — Ответственность за это несет фашизм".
По словам французского политика, "позорная резолюция Европарламента посягает на выводы Нюрнбергского трибунала". Эта резолюция, заметил он, является "надругательством над памятью бойцов Сопротивления и Красной армии, сыгравшей решающую роль в достижении Победы". Как подчеркнул Руссель, Французская компартия, отмечающая в эти дни свой столетний юбилей, выступает за "новую модель развития на планете, социально справедливую и экологически устойчивую".
ФКП была основана на съезде Французской секции Рабочего интернационала, завершившего свою работу в Туре в этот день сто лет назад — 30 декабря 1920 года. ФКП представлена сегодня собственными парламентскими группами в обеих палатах французского парламента — Национальном собрании и Сенате. Журналист и политик Руссель занимает пост национального секретаря партии с ноября 2018 года.
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В мире , Политика , Европарламент , НАТО , ИТАР-ТАСС , Китай , Париж , Франция
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