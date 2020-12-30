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Додон вновь стал руководителем Соцпартии Молдавии 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Додон вновь стал руководителем Соцпартии Молдавии
Фото: РИА Новости
Экс-президент Молдавии Игорь Додон вновь занял пост руководителя крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) после выборов главы республики 15 ноября, победу на которых одержала Майя Санду. На съезде ПСРМ в среду его кандидатуру поддержали большинством голосов, сообщила возглавлявшая формирование председатель парламента Зинаида Гречаный.

"Полномочия председателя партии были переданы Игорю Додону. Это наше общее решение партии, оно было принято единогласно", — сказала Гречаный в ходе совместного брифинга с Додоном.

Ранее эту информацию распространили также другие депутаты.
ПСРМ будет укреплять свои ряды и намерена добиваться победы на предстоящих в этом году досрочных выборах в парламент, заявил Додон. "Перед партией на съезде поставлены две задачи — укрепить свои ряды, как на центральном уровне, так и на местах. Второе — подготовка и победа на досрочных выборах в парламент, которые пройдут в 2021 году. Мы не будем участвовать ни в каких коалициях в этом парламенте и выступаем за его роспуск", — сказал Додон на брифинге после окончания съезда.
По Конституции Молдавии президент не может состоять в политической партии. Поэтому, возглавив страну в 2016 году, Додон приостановил членство в ПСРМ. В этот период партией руководила председатель парламента Зинаида Гречаный, а Додон оставался неформальным лидером.
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В мире , Игорь Додон , Молдова
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