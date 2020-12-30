Политолог оценил отношения РФ и Украины « как при позднем» Порошенко»

«Рамблер» писал, что в 2019 году президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями в ходе телефонного разговора. Однако в этом году украинского лидера не оказалось в списке поздравлений с новогодними праздниками от Владимира Путина.

По мнению Михаила Погребинского, Зеленский добился того, что отношения Киева и Москвы вернулись к состоянию, которое было в конце президентского строка Петра Порошенко.

«Они вернулись к состоянию, которое было при «позднем» Порошенко. Когда он перестал рассматриваться в Москве как договороспособный участник процесса международного. С ним перестали разговаривать, брать трубку. Сейчас близко к этому», — уверен политолог.

Он отметил, что причиной охлаждения стали, в том числе и «безответственные высказывания» украинского лидера. В частности, он заявил, что СССР и Германия несут равную ответственность за развязывание войны.