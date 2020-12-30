Политолог оценил отношения РФ и Украины « как при позднем» Порошенко»

«Безответственные высказывания» президента Украины Владимира Зеленского привели к охлаждению отношений Москвы и Киева, вернув их на уровень, который был при его предшественнике Петре Порошенко. Об этом «Комсомольской правде» заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
«Рамблер» писал, что в 2019 году президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями в ходе телефонного разговора. Однако в этом году украинского лидера не оказалось в списке поздравлений с новогодними праздниками от Владимира Путина.
По мнению Михаила Погребинского, Зеленский добился того, что отношения Киева и Москвы вернулись к состоянию, которое было в конце президентского строка Петра Порошенко.
«Они вернулись к состоянию, которое было при «позднем» Порошенко. Когда он перестал рассматриваться в Москве как договороспособный участник процесса международного. С ним перестали разговаривать, брать трубку. Сейчас близко к этому», — уверен политолог.
Он отметил, что причиной охлаждения стали, в том числе и «безответственные высказывания» украинского лидера. В частности, он заявил, что СССР и Германия несут равную ответственность за развязывание войны.
«После еще ряда подобных заявлений надежда все уменьшалась и уменьшалась. И стало понятно, что если и будет продвижение по треку урегулирования, то только в результате уступок Украины, а не Москвы», — отметил он.