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Москва

«Как при Порошенко»: политолог оценил отношения Москвы и Киева 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Политолог оценил отношения РФ и Украины « как при позднем» Порошенко»
Фото: ТАСС
«Безответственные высказывания» президента Украины Владимира Зеленского привели к охлаждению отношений Москвы и Киева, вернув их на уровень, который был при его предшественнике Петре Порошенко. Об этом «Комсомольской правде» заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
«Рамблер» писал, что в 2019 году президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями в ходе телефонного разговора. Однако в этом году украинского лидера не оказалось в списке поздравлений с новогодними праздниками от Владимира Путина.
По мнению Михаила Погребинского, Зеленский добился того, что отношения Киева и Москвы вернулись к состоянию, которое было в конце президентского строка Петра Порошенко.

«Они вернулись к состоянию, которое было при «позднем» Порошенко. Когда он перестал рассматриваться в Москве как договороспособный участник процесса международного. С ним перестали разговаривать, брать трубку. Сейчас близко к этому», — уверен политолог.

Он отметил, что причиной охлаждения стали, в том числе и «безответственные высказывания» украинского лидера. В частности, он заявил, что СССР и Германия несут равную ответственность за развязывание войны.

«После еще ряда подобных заявлений надежда все уменьшалась и уменьшалась. И стало понятно, что если и будет продвижение по треку урегулирования, то только в результате уступок Украины, а не Москвы», — отметил он.

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В мире , Михаил Погребинский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Комсомольская правда
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