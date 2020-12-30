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В Белграде вандалы осквернили Вечный огонь 

News.ru и ещё 5 1 час назад
В Белграде вандалы осквернили Вечный огонь
Фото: МИД России/flickr.com
Неизвестные вандалы осквернили Вечный огонь у недавно открытого в Белграде мемориала воинам-освободителям. Об этом сообщило посольство РФ в Сербии.

Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер, — цитирует РИА Новости заявление дипмиссии.

Там высказали предположение, что вандалы могли действовать «по указке извне». По мнению дипломатов, акция рассчитана на внесение разлада в отношения между Россией и Сербией. Они выразили убеждение, что такие методы не пройдут, поскольку руководство Сербии, правоохранительные органы и активисты Союза объединений ветеранов Народно-освободительной войны (СУБНОР) незамедлительно отреагировали на произошедшее.
В посольстве уверены, что памятник будет в ближайшее время восстановлен, а вандалы понесут соответствующее наказание.
Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело об осквернении памятника советским воинам в литовском городе Обяляй. Вандалы облили краской монумент и могильные плиты, а также нанесли на них нацистскую символику. В СКР отметили, что своими действиями злоумышленники продемонстрировали неуважение к символам воинской славы Российской Федерации как правопреемницы СССР, а также пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.
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Комментарии
В мире , Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости , Белград , Москва , Сербия
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