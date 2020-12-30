Еще один израильтянин умер после вакцины от COVID-19

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Скончался еще один израильтянин, получивший первую дозу вакцины от коронавируса, мужчине было 88 лет, сообщает издание Times of Israel.

"Мужчина скончался в Иерусалиме через несколько часов после получения вакцины от коронавируса", — пишет издание.

При этом врачи утверждают, что у пациента были "хронические, комплексные и сложные" проблемы со здоровьем.

В понедельник сообщалось, что 75-летний израильтянин умер от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer , предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска.