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Автор песен Синатры и Пресли скончался от COVID-19 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Автор песен Синатры и Пресли скончался от COVID-19
Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мексиканский композитор и поэт-песенник Армандо Мансанеро умер в возрасте 85 лет.
Об этом сообщает El Universal. В середине декабря у композитора выявили COVID-19. Спустя несколько дней после постановки диагноза его перевели в реанимацию.
Мансанеро стало трудно дышать самостоятельно и его подключили к аппарату ИВЛ. Некоторое время медикам казалось, что пациент идёт на поправку, но затем он скончался от внезапной остановки сердца.
Мансанеро написал более 400 песен и выпустил более 30 альбомов. Его композиции были в репертуаре у Френка Синатры, Перри Комо, Элвиса Пресли и Кристины Агилеры. Он в значительной мере поспособствовал росту популярности латиноамериканской и испаноязычной музыки в мире.
Как писал NEWS.ru, от коронавирусной инфекции на 67-м году жизни умер певец Владимир Ефименко, известный по таким шлягерам советской музыки, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай» и «Родная земля». Ефименко выступал в составе ВИА «Лейся, песня».
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Комментарии
В мире , Кристина Агилера , Элвис Пресли
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