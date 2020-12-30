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В Турции вступил в силу комендантский час до утра 4 января 

ТАСС и ещё 5 30 декабря 2020
В Турции вступил в силу комендантский час
Фото: Reuters
Комендантский час, который продлится до утра 4 января, вступил в четверг в силу в Турции. Решение о введении ограничений на передвижение жителей республики было принято по итогам заседания кабинета министров, его огласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 декабря.
По словам турецкого лидера, в стране "будет действовать непрерывный комендантский час с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января" в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.
Между тем представитель Министерства культуры и туризма Турции сообщил ТАСС, что введенный правительством комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов. Ранее посольство РФ в Турции пояснило, что "лица, приобретающие у туристических агентств туры, пакетные туры, услуги по размещению и трансферу, при перемещении на общественном транспорте и предъявлении соответствующего документа, подтверждающего их туристический статус, не подпадают под ограничения".
Однако 30 декабря Министерство внутренних дел Турции выпустило циркуляр о введении дополнительных ограничений, которые будут касаться и иностранных туристов. Согласно документу, с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января будет запрещено выходить на центральные туристические улицы и площади всех турецких городов и провинций. В Стамбуле запрещено выходить на пешеходную улицу Истикляль и площадь Султанахмет. В Анкаре — на площадь Кызылай, в Измире — на площадь Гюндогду.
Кроме того, МВД Турции запретило с 31 декабря по 4 января проводить любые массовые развлекательные мероприятия в гостиницах на территории всей страны. Руководство гостиниц не сможет с 22:00 в дни ограничений осуществлять музыкальные трансляции через аудиосистемы отелей (аудиозаписей и музыки вживую). Ведомство предписало не допускать столпотворений в гостиницах, в том числе в зонах для приема пищи. Для этого администрации придется скорректировать время работы гостиничных ресторанов и баров.
Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 2,194 млн, умерли 20 642 человека, выздоровели 2,078 млн пациентов.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Минкультуры , МВД , ИТАР-ТАСС , Анкара , Стамбул , Турция
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