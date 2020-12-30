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Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не сдулись 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Тихановская: протесты в Белоруссии не сдулись, а лишь меняют формат
Фото: РИА Новости
Гражданские протесты в Белоруссии не сдулись. Они лишь меняют форму, что является нормальным, заявила бывший кандидат в президенты и лидер оппозиции Светлана Тихановская.
Она отметила, что противникам правящего режима не следует давать поводов сторонникам действующего главы государства утверждать, что протестное движение сходит на нет.

Важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме. Это могут быть акции, районные шествия, флешмобы, всякого рода перфомансы, — приводит РИА Новости слова Тихановской, сказанные во время онлайн-конференции.

Экс-кандидат добавила, что её штаб, а также белорусы в стране и за рубежом «реструктуризируются, лучше организуются, нацелены на совместную работу со всеми инициативами и организациями, чтобы продолжить протест».
В Белоруссии почти пять месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко назвал акции протеста в стране попыткой возродить нацизм.
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Комментарии 3
В мире , Светлана Тихановская , РИА Новости
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