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Москва

Украинского генерала уволили из-за спора с Зеленским 

Елена Прошина 1 час назад
Украинского генерала уволили из-за спора с Зеленским
Фото: ТАСС
Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Сергея Кривоноса уволили с должности замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за «политических споров». Об этом пишет «Украинская правда».
Ранее Кривонос назвал свое увольнение «рождественским подарком» президента Владимира Зеленского и заявил, что оно было неожиданным. Кривонос — один из инициаторов законопроекта о территориальной обороне страны. Он предложил создать на Украине силы территориальной обороны из простых украинцев и разрешить членам новой структуры хранить стрелковое оружие дома.
Комментируя его отставку, Подоляк заявил, что «нельзя быть при должности в государстве и в тоже время откровенно разрушать изнутри саму суть государства».

«Если говорить прямо, то все-таки, государство — это правила и ответственность. СНБО — это ведь не место для политики. Там надо заниматься конкретной командной работой, ради которой и создавался этот орган», — подчеркнул он.

Подоляк заявил, что Кривонос, ставленник экс-президента Петра Порошенко, уже давно не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде. Глава президентского офиса подчеркнул, что Зеленский искренне ценит профессионализм и не одобряет подхода «свой/чужой».

«Президент Зеленский надеялся, что Кривонос сможет работать вместе с новой командой в интересах Украины. К огромному сожалению, с каждым месяцем становилось все очевиднее, что Кривоноса не интересует командная работа . Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры», — заключил Подоляк.

Как писал «Рамблер», ранее Зеленский заявил, что не хочет представлять войну с Россией и выступает против вооруженного конфликта.

«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины», — сказал украинский президент.

Кривонос позже заявил, что мобилизация женщин и мужчин в случае нападения России не будет иметь смысла, поскольку для боя нужно иметь военную подготовку.
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В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Украинская правда
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