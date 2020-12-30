Драки за вакцины и год дежавю: главные тенденции 2021-го 

Главный редактор сборника «Мир в 2021 году» Том Стэндейдж составил для The Economist список из десяти тенденций, на которые стоит обратить внимание в новом году. Первое место в его рейтинге заняли «драки за вакцины».

По мере того, как первые вакцины станут доступны для множества людей, акцент сместится с героических усилий по их разработке на столь же сложную задачу их распространения, считает Стэндейдж. По его версии, «вакцинная дипломатия» будет сопровождать бои внутри государств и между странами из-за того, кому и когда делать прививки.

На втором месте — тенденция к смешанному восстановлению экономики. Восстановление экономки после пандемии будет неоднородным, поскольку вспышки коронавируса будут случаться, а правительства переключатся с поддержки компаний на помощь людям, потерявшим работу. Разрыв между сильными и слабыми фирмами будет расти.

Замыкает тройку лидеров «устранение нового мирового беспорядка». Сможет ли новый президент США Джо Байден восстановить рушащийся международный порядок? Возвращение к парижскому климатическому соглашению и ядерной сделке с Ираном — очевидные отправные точки.

Следующая тенденция — усиление напряженности между США и Китаем. Стэндейдж советует не ждать, что Байден прекратит торговую войну с КНР. Вместо этого он попытается наладить отношения с союзниками, чтобы вести эту борьбу более эффективно.

Еще одна отличительная черта 2021 года — «компании на передовой». Еще одним фронтом американо-китайского конфликта являются корпорации, и не только Huawei и TikTok: все больше компаний становятся полем геополитической битвы.

Шестая тенденция — ускорение всех сфер жизни благодаря развитию технологий. В 2020 году пандемия ускорила внедрение многих технологических моделей поведения, от видеоконференций и онлайн-покупок до удаленной работы и дистанционного обучения. В 2021 году станет ясно, в какой степени эти изменения сохранятся.

На седьмом месте — «менее расслабленный мир». Туризма станет меньше и он изменит свою форму — упор будет сделан на внутренние путешествия. Авиакомпаниям, гостиничным сетям и производителям самолетов будет сложно, как и университетам, зависящим от иностранных студентов. Пострадает и культурный обмен.

Восьмую строчку заняли возможности в области изменения климата. Человечество сможет замедлить глобальное потепление, правительства начнут инвестировать в зеленое восстановление экономики для создания рабочих мест и сокращения выбросов.

Девятую тенденцию Стэндейдж назвал «год дежавю». По его мнению, 2021 год даст шанс по-новому пережить 2020-й: Олимпийские игры, Дубайская выставка и многие другие политические, спортивные и коммерческие мероприятия должны пройти именно в 2021-м.

Десятое место в списке занимает внимание человечества к другим рискам. Ученые и аналитики, предупреждавшие об угрозе пандемии в течение многих лет, попытаются использовать узкое окно возможностей, чтобы заставить политиков более серьезно относиться к другим игнорируемым рискам — устойчивости к антибиотикам и ядерному терроризму.

Как писал «Рамблер», ранее датский Saxo Bank опубликовал традиционный «шокирующий» прогноз с маловероятными и недооцениваемыми событиями на 2021 год.

Эксперты банка считают, что введение безусловного базового дохода, исчезновение лишних рабочих мест и переход на удаленку приведут к запустению мегаполисов. Загруженность городских офисов станет нулевой, а коммерческая недвижимость подешевеет.