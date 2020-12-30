Вассерман анонсировал «демонтаж США» 

Участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман заявил, что пандемия показала нежизнеспособность системы власти в США , поэтому эту систему скоро «демонтируют». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Радио АВРОРА».

По мнению Вассермана, американская система «разорвала производственные цепочки по всему миру».

«В США поняли, что нельзя ее сохранять, это опасно, это означает возможность скоропостижного сокращения производства. Это значит, что демонтаж этой системы по всему миру все равно начнется в самое ближайшее время, что бы по этому поводу не учиняли те немногие в США, кому эта система выгодна», — подчеркнул он.

Вассерман добавил, что американцы не просто скомпрометировали свою политическую систему, они к тому же не добились ни одной из поставленных ими целей

Как сообщал «Рамблер», ранее Вассерман заявил, что после прихода к власти в США демократов мир ждет катастрофа и «всплеск беззакония».

По его мнению, старт «беззаконию» положил отказ Верховного суда США пересмотреть результаты выборов президента.