ЕС решительно осудил атаку на аэропорт в Йемене 

"ЕС решительно осуждает нападение на аэропорт Адена сразу после прибытия министров нового правительства. Это неприемлемый акт насилия, который происходит в ключевой момент выполнения эр-риядского соглашения для всеобъемлющего политического решения", — говорится в сообщении.