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ЕС решительно осудил атаку на аэропорт в Йемене 

РИА Новости и ещё 15 22 минуты назад
ЕС решительно осудил атаку на аэропорт в Йемене
Фото: © REUTERS / Fawaz Salman
Евросоюз решительно осуждает удар по аэропорту йеменского Адена, где находились члены нового кабмина, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

"ЕС решительно осуждает нападение на аэропорт Адена сразу после прибытия министров нового правительства. Это неприемлемый акт насилия, который происходит в ключевой момент выполнения эр-риядского соглашения для всеобъемлющего политического решения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕС выражает соболезнования семьям жертв и подчеркивает в очередной раз, что для разрешения конфликта в Йемене существует только политическое урегулирование.
Ранее сообщалось, что 22 человека погибли, более 50 ранены в результате обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена. Власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".
В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера страны повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Мансур Хади , ЕС , Аден , Йемен , Могадишо , Сомали
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