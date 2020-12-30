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Турция и США создали совместную рабочую группу по С-400 

RT на русском 2 часа назад
Турция и США создали совместную рабочую группу по С-400
Фото: РИА Новости
Турция и США создали совместную рабочую группу в связи с приобретением Анкарой российских комплексов С-400, начались технические переговоры. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Была создана совместная рабочая группа с США по С-400, начались технические переговоры», — цитирует NTV министра.

14 декабря США объявили о введении санкций против Турции из-за приобретения Анкарой С-400.
В Анкаре осудили это решение и отметили, что предпримут ответные шаги.
В МИД Турции подчеркнули, что заявления об уязвимости систем НАТО в связи с приобретением С-400 не имеют технического обоснования.
Дипломаты отмечали, что Турция ранее предлагала создать техническую рабочую группу с участием НАТО и решить этот вопрос.
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