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Москва

Россиянам может понадобиться еще один документ для выезда за рубеж 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россиянам может понадобиться OVID-паспорт для выезда за рубеж
Фото: РИА Новости
Специальные паспорта с данными о вакцинации от коронавируса могут облегчить россиянам международные поездки во время пандемии. Однако необходимо согласование российского документа с зарубежными странами. Об этом со ссылкой ведущего научного сотрудника Центра фундаментальной трансляционной медицины Александра Чепурнова пишет URA.RU.
По его словам, основной вопрос — как к российским паспортам отнесутся за рубежом.

«Главным вопросом является, как к этому отнесутся потенциальные контрагенты, то есть руководства других стран, а то мы может придумать какие угодно паспорта. А сочтут ли они, что с такими паспортами могут открыть для нас границу, это не факт и не от нас зависит», — заявил бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор».

В свою очередь заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов уверен, что эту проблему можно решить.

«Такие паспорта надо будет выдавать не только тем, кто вакцинировался, но и тем, у кого есть значимый, достоверный уровень антител», — считает он.

А президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев предложил не привязывать документ только к коронавирусу, а сделать общий «паспорт здоровья».
Как сообщал «Рамблер» вспышка COVID-19 год назад в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 82 млн человек. В России заболело более 3,1 млн человек.
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В мире , Сергей Нетесов , Александр Чепурнов , Михаил Мальцев , РАН , РИА Ura.ru
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