Россиянам может понадобиться OVID-паспорт для выезда за рубеж

Специальные паспорта с данными о вакцинации от коронавируса могут облегчить россиянам международные поездки во время пандемии. Однако необходимо согласование российского документа с зарубежными странами. Об этом со ссылкой ведущего научного сотрудника Центра фундаментальной трансляционной медицины Александра Чепурнова пишет URA.RU.
По его словам, основной вопрос — как к российским паспортам отнесутся за рубежом.
«Главным вопросом является, как к этому отнесутся потенциальные контрагенты, то есть руководства других стран, а то мы может придумать какие угодно паспорта. А сочтут ли они, что с такими паспортами могут открыть для нас границу, это не факт и не от нас зависит», — заявил бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор».
В свою очередь заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов уверен, что эту проблему можно решить.
«Такие паспорта надо будет выдавать не только тем, кто вакцинировался, но и тем, у кого есть значимый, достоверный уровень антител», — считает он.
А президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев предложил не привязывать документ только к коронавирусу, а сделать общий «паспорт здоровья».
Как сообщал «Рамблер» вспышка COVID-19 год назад в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 82 млн человек. В России заболело более 3,1 млн человек.