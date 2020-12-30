Россиянам может понадобиться OVID-паспорт для выезда за рубеж

«Главным вопросом является, как к этому отнесутся потенциальные контрагенты, то есть руководства других стран, а то мы может придумать какие угодно паспорта. А сочтут ли они, что с такими паспортами могут открыть для нас границу, это не факт и не от нас зависит», — заявил бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор».