Британия подписала торговое соглашение с ЕС

Документ о заключении соглашения был доставлен из Брюсселя на Даунинг-стрит. Джонсон отметил, что готов к началу действия соглашения со следующей недели, а также поблагодарил представителей ЕС и Великобритании, работавших над сделкой.

"Я хочу выразить благодарность всем тем, кто работал над соглашением", — сказал он после подписания документа.

Ранее в среду палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия которого вступят в действие с 1 января.

За принятие законопроекта о торговом соглашении проголосовал 521 депутат, против — 73.

После одобрения в палате общин документ, состоящий из 1246 страниц, направлен на рассмотрение палаты лордов британского парламента. Далее законопроект, как ожидается, будет подписан королевой Елизаветой II

Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.