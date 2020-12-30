Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Британия подписала соглашение о торговом сотрудничестве с Евросоюзом 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
Британия подписала торговое соглашение с ЕС
Фото: AP Photo / Ben Stansall
Премьер Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с ЕС после Brexit, которое было достигнуто на прошлой неделе, следует из трансляции телеканала Sky News.
Документ о заключении соглашения был доставлен из Брюсселя на Даунинг-стрит. Джонсон отметил, что готов к началу действия соглашения со следующей недели, а также поблагодарил представителей ЕС и Великобритании, работавших над сделкой.

"Я хочу выразить благодарность всем тем, кто работал над соглашением", — сказал он после подписания документа.

Ранее в среду палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия которого вступят в действие с 1 января.
За принятие законопроекта о торговом соглашении проголосовал 521 депутат, против — 73.
После одобрения в палате общин документ, состоящий из 1246 страниц, направлен на рассмотрение палаты лордов британского парламента. Далее законопроект, как ожидается, будет подписан королевой Елизаветой II.
Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Последние новости
Уволенный после критики Зеленского генерал ВСУ резко ответил президенту Уволенный после критики Зеленского генерал ВСУ резко ответил президенту Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине Против Навального возбудили новое уголовное дело о мошенничестве Против Навального возбудили новое уголовное дело о мошенничестве
Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Елизавета II , Парламент Великобритании , ЕС , Sky News , Бельгия , Брюссель , Лондон , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение