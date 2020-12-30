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Террористы взяли на себя ответственность за обстрел россиян в Сирии 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Террористы взяли на себя ответственность за обстрел россиян в Сирии
Фото: ТАСС
Ответственность за нападение на российских военнослужащих в Идлибе взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».
По данным издания, информация об «уничтожении» российского БТР была обнародована одним из связанных с террористами информационных агентств.
«Рамблер» писал, что 29 декабря стало известно об обстреле российского БТР в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Легкие ранения в результате обстрела получили
трое российских военных полицейских, их жизни ничего не угрожает.
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