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Москва

МИД Украины пообещал превратить Крым в адскую тему для России в 2021 году 

News.ru 20 минут назад
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал превратить Крым из «священной» в адскую тему для России в 2021 году. Дипломат также собирается добиться усиления давления на Москву. Он также хочет, чтобы каждый гражданин Незалежной знал — когда-нибудь в Симферополе поднимется флаг Украины.
Руководитель ведомства отметил, что основным механизмом давления станет начало работы так называемой крымской платформы. Это переговорная площадка для координирования усилий международного сообщества, направленных на возврат полуострова в состав Незалежной. Кроме того, организация, по словам Кулебы, защитит права жителей Крыма, которые, по мнению Киева, якобы страдают от преследований, передаёт портал ТСН.
Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Соседняя республика, а также Соединённые Штаты и страны Европы смену юрисдикции полуострова не признали. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.
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В мире , Видео , Дмитрий Кулеба , МИД
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