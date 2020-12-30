Руководитель ведомства отметил, что основным механизмом давления станет начало работы так называемой крымской платформы. Это переговорная площадка для координирования усилий международного сообщества, направленных на возврат полуострова в состав Незалежной. Кроме того, организация, по словам Кулебы, защитит права жителей Крыма, которые, по мнению Киева, якобы страдают от преследований, передаёт портал ТСН.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Соседняя республика, а также Соединённые Штаты и страны Европы смену юрисдикции полуострова не признали. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.