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Байден привился от коронавируса и попал на видео 

Вадим Дроздов 13 минут назад
Главный кандидат на пост президента США Джо Байден еще на прошлой неделе, 21 декабря, сделал себе прививку от коронавируса вакциной производства Pfizer. Некоторые знаменитости и лидеры стран сделали прививку публично, чтобы привлечь внимание к вакцинации, Байден вошел в число этих людей. Ему 78 лет и он входит в группу риска.
В середине декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применять вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech в чрезвычайных случаях. 14 декабря в США приступили к вакцинации населения. Позже регулятор дал разрешение на использование второго препарата — вакцины от компании Moderna.
В мире , Видео , Джозеф Байден , Pfizer
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