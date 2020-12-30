Байден привился от коронавируса и попал на видео 

Главный кандидат на пост президента США Джо Байден еще на прошлой неделе, 21 декабря, сделал себе прививку от коронавируса вакциной производства Pfizer . Некоторые знаменитости и лидеры стран сделали прививку публично, чтобы привлечь внимание к вакцинации, Байден вошел в число этих людей. Ему 78 лет и он входит в группу риска.

В середине декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применять вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech в чрезвычайных случаях. 14 декабря в США приступили к вакцинации населения. Позже регулятор дал разрешение на использование второго препарата — вакцины от компании Moderna.