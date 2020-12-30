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Москва

Уволенный Зеленским генерал резко ответил президенту 

News.ru 1 час назад
Уволенный украинский генерал резко ответил Зеленскому
Фото: Kryvonos Serhii/facebook.com
Украинский генерал Сергей Кривонос высказался после увольнения с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Офицер 25 декабря 2020 года раскритиковал идею президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации и мужчин, и женщин для ведения глобальной войны с Россией. Кривонос отметил, что подобные шаги способны привести лишь к повальному дезертирству, поскольку патриотизм в стране «не поддерживается на уровне государства».
Вечером 29 декабря Зеленский уволил генерала с должности.

Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок, — написал Кривонос в Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в октябре 2020 года Cергей Кривонос пообещал России «поток гробов» в случае военного противостояния с Украиной. Генерал обвинил Москву в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине и даже в готовности в любой момент начать открытую агрессию. Более того, он признал, что военно-технический потенциал Москвы значительно выше, чем у Киева.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Москва
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