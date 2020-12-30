Израиль нанес ракетные удары по Дамаску

Средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в окрестностях Дамаска, сообщило гостелевидение САР.
Обстрелу подвергся пригород Дамаска Забадани. SANA сообщает, что как минимум один человек погиб, его личность не раскрывается. Трое военных получили ранения. В результате атаки был также нанесен материальный ущерб. Военный источник сообщил, что обстрел велся из района Галилеи. Сирийским ПВО удалось перехватить часть ракет, передают РИА «Новости» и ТАСС.
Напомним, Израиль уже неоднократно наносил ракетные удары по сирийской территории. Так, 25 декабря Израиль нанес удар в районе города Масьяф в провинции Хама.