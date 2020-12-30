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Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Израиль нанес ракетные удары по Дамаску
Фото: Reuters
Средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в окрестностях Дамаска, сообщило гостелевидение САР.
Обстрелу подвергся пригород Дамаска Забадани. SANA сообщает, что как минимум один человек погиб, его личность не раскрывается. Трое военных получили ранения. В результате атаки был также нанесен материальный ущерб. Военный источник сообщил, что обстрел велся из района Галилеи. Сирийским ПВО удалось перехватить часть ракет, передают РИА «Новости» и ТАСС.
Напомним, Израиль уже неоднократно наносил ракетные удары по сирийской территории. Так, 25 декабря Израиль нанес удар в районе города Масьяф в провинции Хама.
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В мире , Конфликты , РИА Новости , ИА SANA , ИТАР-ТАСС , Дамаск , Масьяф , Сирия
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