ЛНР обвинила Украину в отсутствии политической воли 

"Второй аспект — Украина не готова ни честно заявить о выходе из минских соглашений (что означает для нее потерю Донбасса), ни перейти к силовому варианту. Вывод: будет продолжать провокационные обстрелы и сосредоточение вооружений на линии разграничения — пытаться измором и угрозами обратить Донбасс в свою веру", — говорится в заявлении МИД.