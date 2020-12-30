ЛНР обвинила Украину в отсутствии политической воли 

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Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило Киев
в отсутствии политической воли для выполнения минских обязательств по Донбассу
.
Ранее Верховная рада Украины
продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Позже закон подписал президент Владимир Зеленский
, 29 декабря закон был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.
"Прежде всего, принимая такое решение, Верховная рада Украины подтвердила отсутствие политической воли для выполнения обязательств, подписанных полномочным представителем Украины на минских переговорах", — говорится в заявлении МИД ЛНР, предоставленном РИА Новости.
В МИД пояснили, что "формула Штайнмайера", предполагающая поэтапное введение в действие особого статуса, за год так и не интегрирована в украинское законодательство, несмотря на прямое требование Парижского саммита "нормандской четверки". В МИД уточнили, что также должно пройти еще согласование в контактной группе всех аспектов особого статуса, внесение этих изменений в Конституцию Украины
, подготовка и согласование проектов законов, реализующих особый статус, согласование иных аспектов мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
"Второй аспект — Украина не готова ни честно заявить о выходе из минских соглашений (что означает для нее потерю Донбасса), ни перейти к силовому варианту. Вывод: будет продолжать провокационные обстрелы и сосредоточение вооружений на линии разграничения — пытаться измором и угрозами обратить Донбасс в свою веру", — говорится в заявлении МИД.
В министерстве считают, что подобными действиями Киев еще на год продлил попытки добиться от него конструктивного участия в диалоге "Донбасс-Украина".
"Хотя перспективы получения хоть какого-то прогресса в этом направлении, как показала практика 2020 года, стремятся к нулю. Во всяком случае, без радикального изменения отношения стран-гарантов Минских соглашений к бездействию в этом контексте официального Киева…" — уточняется в заявлении.
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