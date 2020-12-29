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В Британии за сутки зафиксировали более 50 тысяч случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 29 декабря 2020
В Британии за сутки зафиксировали более 50 тысяч случаев COVID-19
Фото: Reuters
В Великобритании зафиксировано рекордное с апреля число смертей от COVID-19 за сутки — 981 человек, заболели 50 023 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее диагноз был выявлен у рекордного числа с начала пандемии 53 135 человек, умерли 414 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 429 049 человек, умерли 72 367 заболевших.
Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , Великобритания
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