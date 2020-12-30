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Армения передаст Азербайджану десятки гектаров земли и ГЭС 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Армения передаст Азербайджану десятки гектаров земли и ГЭС
Фото: Objective NewsTV / YouTube
Армения передаст Азербайджану десятки гектаров земли села Караундж Сюникской области и расположенную на ее территории ГЭС. Об этом «Sputnik Армения» сообщил заммэра города Горис Менуа Овсепян.
По его словам, речь идет о 30 гектарах сельскохозяйственных угодий. Однако Караундж не является приграничным селом, утверждает Овсепян.

«Мы до сих пор так и не поняли, по какой логике происходит сдача наших земель. Сады Караунджа расположены далеко от границы, но, видимо, по карте премьер-министра Армении они граничат с Азербайджаном», — заявил чиновник.

Сюникская область граничит с территориями, которые контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), но перешли под власть Азербайджана по итогам последней войны. Теперь между ними заново чертят границу.
Так, в конце декабря азербайджанские военные потребовали передать им 12 домов в селе Шурнух. В ответ местные жители перекрыли дорогу и приготовились к вооруженной обороне. В регион приезжал премьер-министр Никол Пашинян, которого оппозиция обвиняет в предательстве во время карабахского конфликта.
Бои между Азербайджаном и НКР начались в конце сентября. 9 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении огня, согласно которому под контроль Баку перешли ряд территорий, прежде контролировавшихся армянской стороной.
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В мире , Кавказ , Никол Пашинян , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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