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Москва

Российскую вакцину от коронавируса на Украине назвали гибридным оружием 

News.ru 23 минуты назад
Российская вакцина от нового коронавируса является гибридным оружием против Киева, считает глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. Он отметил, что существует стандартный способ получить препарат — через систему COVAX. Также можно напрямую договориться с отдельными производителями, либо обратиться к властям государств, зарезервировавших лекарство с большими запасом.

И ещё одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идёт о российской вакцине, то она — гибридное оружие России против Украины, — цитирует дипломата портал «НВ».

Отказ властей Украины от первой российской вакцины от COVID-19 является спланированным уничтожением народа. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
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По его словам, если Киев намерен «выйти из этой ситуации с коронавирусом», то необходимо вернуться к вопросу о препарату, созданному в РФ. Рабинович добавил, что председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук проделал в Москве большую работу, чтобы Украина могла получить «Спутник V».
Ранее NEWS.ru сообщал, что на Украине много людей, которые хотели бы использовать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что на Украине, возможно, есть те, кто является врагом вакцинации исходя из личных соображений, однако есть и сторонники.
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В мире , Видео , Вадим Рабинович , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Дмитрий Кулеба , МИД , Верховная Рада
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