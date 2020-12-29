Россия запретила въезд немецким генералам 

Россия дополнила черный список граждан Германии, которым запрещен въезд в страну, руководителями немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Такие меры были приняты в ответ на санкции Евросоюза, введенные из-за предполагаемого «русского следа» во взломе компьютерных систем Бундестага в 2015 году.
Российские дипломаты назвали историю о «русском следе» предлогом для введения Евросоюзом нового пакета односторонних санкций против России.
В МИД подчеркнули, что Россия не раз предлагала Германии провести двусторонние экспертные консультации «для выявления источников злонамеренной киберактивности», но Берлин эти предложения игнорирует.
«Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого «дела о русских хакерах» и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны», — заявили дипломаты.
Как писал «Рамблер», 22 октября ЕС и Великобритания ввели санкции против 85-го главного центра спецопераций ГРУ и двух его сотрудников, обвинив их в кибератаках на Бундестаг в 2015 году. Санкции включают запрет на въезд и заморозку активов.
Немецкие следователи считают, что российские хакеры стоят за взломом электронной почты канцлера Германии Ангелы Меркель. Хакерская атака была якобы совершена во время празднования в Бундестаге 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.