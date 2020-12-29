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Депутат бундестага сказал, кто станет канцлером Германии после Меркель 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Депутат бундестага спрогнозировал кандидата на пост Меркель
Фото: Reuters
«Следующим канцлером Германии станет тот, кого поддержит Америка», — заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Такой прогноз он дал относительно назначения нового канцлера Германии в 2021 году, выборов в бундестаг и нового расклада политических сил страны в целом.

«Вопрос проведения выборов в сентябре 2021 года очень спорный — эту дату могут отодвинуть из-за обстановки с коронавирусом. Даже если выборы состоятся, не исключено, что Ангела Меркель останется на посту канцлера как лидер, который якобы сильно помог стране во время пандемии», — сказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

При этом Гердт отметил, что положительно оценивают действия Меркель в период пандемии только СМИ. «Население же начинает возмущаться все активнее, понимая неадекватность и неразумность принимаемых мер. Однако до тех пор, пока СМИ в унисон поют о том, что она спасительница нации, действующий канцлер и вся правящая партия смогут делать, что захотят», — констатировал он.
Говоря о предстоящих выборах в бундестаг и возможном уходе Ангелы Меркель с поста канцлера, собеседник упомянул и других кандидатов на это кресло, среди которых «преемница» Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.
«Крамп-Карренбауэр вообще не обладает какими-либо яркими качествами, о ней почти ничего неизвестно. Она лишь результат тех хитрых комбинаций, которые проделывала Меркель в течение своей политической карьеры, отстраняя от себя действительно харизматичных людей и приближая безликие фигуры. Поэтому на сегодняшний день мы не видим никого, кто смог бы взять управление страной в такой сложный период», — объяснил Гердт. В то же время Зёдер, в отличие от Крамп-Карренбауэр, более самостоятельная личность и имеет достаточную поддержку.
При этом собеседник с сожалением добавил, что на самом деле канцлером станет тот, кого поддержат США. «Пока непонятно, кто это будет, ведь и в самой Америке сейчас очень нестабильная ситуация. Если вдруг у власти останется Трамп, то у нас победит кандидат, который в своей программе поставит суверенитет Германии на первое место. Если же придет Байден, то канцлером станет тот, кто выступит за полную дружбу с Америкой, что значит абсолютное подчинение ей», — предположил он.

«Вопрос дальнейших отношений с Россией также не зависит от Германии. Под давлением США немцы отказываются от российского газа, который нужен нашей стране как воздух. Это говорит о полной зависимости от США, от всего американского истеблишмента. Думаю, что при Байдене стоит ждать нового витка эскалации российско-германских отношений, ведь ему чужды какие-либо моральные человеческие принципы», — заключил Гердт.

Напомним, издание Deutsche Welle спрогнозировало, что наступающий 2021 год пройдет в Германии под знаком борьбы с пандемией коронавируса, массовой вакцинации населения, экономического роста после сильного падения ВВП и семи избирательных кампаний, способных заметно изменить расклад политических сил в стране.
Шесть голосований состоятся на земельном уровне, седьмое будет общефедеральным: в сентябре предстоят выборы в бундестаг. Один из их результатов известен уже сейчас: Германия получит нового канцлера, поскольку Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства покинет свой пост.
С точки зрения популярности ведущих немецких партий главный итог 2020 года состоит в существенном росте (приблизительно на 10 процентных пунктов до 35-37%) рейтинга блока консервативных партий ХДС/ХСС. Это связано с работой в условиях пандемии как федерального правительства — канцлера Ангелы Меркель и нескольких министров от ХДС, включая министра здравоохранения Йенса Шпана, так и региональных и местных политиков от этого блока. В том числе премьер-министра Баварии и лидера ХСС Маркуса Зёдера, популярность которого как антикризисного менеджера заметно выросла в национальном масштабе.
В случае победы на выборах в бундестаг, как отмечает издание, консервативному блоку понадобится коалиционный партнер. На данный момент самым вероятным вариантом выглядит формирование так называемой «черно-зеленой коалиции» с партией «Союз 90»/«зеленые», стабильно занимающей с 18-20 процентами вторую строчку в списке самых популярных немецких партий.
Ранее Ангела Меркель рассказала, что мечтает совершить поездку по Транссибирской магистрали и путешествие по Скалистым горам в Северной Америке.
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В мире , Маркус Зедер , Ангела Меркель , Йенс Шпан , Бундестаг , Деловая газета "Взгляд"
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