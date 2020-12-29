Эксперт раскрыл план Эрдогана захватить часть территорий России

Президент Турции Реджеп Эрдоган запланировал строительство Великого Турана — «огромного царства», которое захватит часть российских территорий, заявил Ura.ru военный эксперт Александр Жилин. Коллеги аналитика советуют не делать поспешных выводов.
Бурную реакцию Жилина вызвала публикация так называемых «карт влияния турецкой силы», появившихся в нескольких турецких СМИ. На географических изображениях, как сообщал «Рамблер», в область контроля, которую планирует расширить Анкара, попали российские территории. Публикации вызвали обеспокоенность среди российских журналистов и военных обозревателей.
В частности, Александр Жилин заявил, что область «влияния турецкой силы» не что иное, как границы будущего нового государства, строительством которого в настоящее время занимаются турецкие власти. «Царство», по словам эксперта, будет называться Великий Туран. Жилин подчеркнул, что предвестники активной фазы военного противостояния с Россией уже дали о себе знать.
«Имеет (Эрдоган) нас в хвост и в гриву в Сирии, провел войну в Карабахе. И никто не пикнул», — констатировал обозреватель.
Он отметил, что Москве давно следовало бы поставить Анкару на место, заявив, что Россия будет жестко отвечать на угрозы своей национальной безопасности, но власти медлят.
Профессор кафедры политологии и социологии Университета имени Плеханова Андрей Кошкин придерживается иной точки зрения. По его словам, «карты» — это исключительно область интересов турецких властей. Эксперт подчеркнул, что любой войны можно избежать, если регулярно проводить переговоры на самом высоком уровне.