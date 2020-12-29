Эксперт раскрыл план Эрдогана захватить часть территорий России

Бурную реакцию Жилина вызвала публикация так называемых «карт влияния турецкой силы», появившихся в нескольких турецких СМИ. На географических изображениях, как сообщал «Рамблер», в область контроля, которую планирует расширить Анкара, попали российские территории. Публикации вызвали обеспокоенность среди российских журналистов и военных обозревателей.

В частности, Александр Жилин заявил, что область «влияния турецкой силы» не что иное, как границы будущего нового государства, строительством которого в настоящее время занимаются турецкие власти. «Царство», по словам эксперта, будет называться Великий Туран. Жилин подчеркнул, что предвестники активной фазы военного противостояния с Россией уже дали о себе знать.

«Имеет (Эрдоган) нас в хвост и в гриву в Сирии, провел войну в Карабахе. И никто не пикнул», — констатировал обозреватель.

Он отметил, что Москве давно следовало бы поставить Анкару на место, заявив, что Россия будет жестко отвечать на угрозы своей национальной безопасности, но власти медлят.