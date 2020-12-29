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«Задолбали»: Симоньян предложила вернуть Киев в состав РФ 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Симоньян призвала вернуть Киев в состав России
Фото: ТАСС
Главный редактор RT Маргарита Симоньян оценила новость о том, что против жителя Украины возбуждено уголовное дело за прогулку в шапке с серпом и молотом, и предложила «вернуть Киев». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Рамблер» писал, что жителю Киева, который гулял в шапке с серпом и молотом по Львову, теперь грозит до пяти лет лишения свободы. В Национальной полиции заявили, что 19-летний киевлянин проходит по делу об использования коммунистической символики, которая запрещена на Украине.
В своем Telegram-канале Маргарита Симоньян резко высказалась по поводу этого инцидента.

«Давайте уже и Киев вернем, что ли. Задолбали», — написала она.

Ранее свобода жителя украинского Кривого Рога была ограничена на год за ношение футболки с гербом СССР.
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В мире , Маргарита Симоньян
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