Симоньян призвала вернуть Киев в состав России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян оценила новость о том, что против жителя Украины возбуждено уголовное дело за прогулку в шапке с серпом и молотом, и предложила «вернуть Киев ». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Рамблер» писал, что жителю Киева, который гулял в шапке с серпом и молотом по Львову, теперь грозит до пяти лет лишения свободы. В Национальной полиции заявили, что 19-летний киевлянин проходит по делу об использования коммунистической символики, которая запрещена на Украине.

В своем Telegram-канале Маргарита Симоньян резко высказалась по поводу этого инцидента.

«Давайте уже и Киев вернем, что ли. Задолбали», — написала она.

Ранее свобода жителя украинского Кривого Рога была ограничена на год за ношение футболки с гербом СССР.