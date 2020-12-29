Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса 

РИА Новости 26 минут назад
На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2021 года опубликован на Украине в официальной прессе и вступил в силу.
Ранее Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Позже закон подписал президент Владимир Зеленский.

"Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", — говорится в тексте закона, опубликованном во вторник в газете Верховной рады "Голос Украины".

"Согласно этому закону временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2021 включительно, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — говорится в тексте документа.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019-го Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил РИА Новости, что продление особого статуса Донбасса не создает новых рисков для Киева, это подтверждение его готовности работать в рамках "Минска-2".
Видео дня. Вези меня, мразь, бесплатно: пассажирка такси отказалась платить
Последние новости
Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России Мошенники придумали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян Мошенники придумали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян
Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пенсионерка и мужчина отбивали беременную от полицейских
02:09
Пенсионерка и мужчина отбивали беременную от полицейских
Происшествия
Спецоперация ФСБ и Управления Минюста США попала на видео
01:10
Спецоперация ФСБ и Управления Минюста США попала на видео
Происшествия Криминал
Силовиков с проклятиями не пускали в женский монастырь
00:45
Силовиков с проклятиями не пускали в женский монастырь
Происшествия
Опубликовано видео дерзкой кражи шубы в Новосибирске
00:36
Опубликовано видео дерзкой кражи шубы в Новосибирске
Происшествия
Начало вакцинации в ряде стран попало на видео
00:56
Начало вакцинации в ряде стран попало на видео
В мире
Потеряла сознание после прививки и попала на видео
00:52
Потеряла сознание после прививки и попала на видео
Происшествия
Стрельбы ракетами «Уран» попали на видео
00:48
Стрельбы ракетами «Уран» попали на видео
Армия
Появилось видео ухудшения погоды в Москве
00:24
Появилось видео ухудшения погоды в Москве
Общество
Видео с госпитализированной Алисой Фрейндлих
01:14
Видео с госпитализированной Алисой Фрейндлих
Происшествия
Новые расчёты С-400 «Триумф» попали на видео
01:07
Новые расчёты С-400 «Триумф» попали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение