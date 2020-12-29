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Москва

Лукашенко назвал даты решения судьбы Белоруссии 

Мария Иванова 1 час назад
Лукашенко объявил о планах провести VI Всебелорусское народное собрание
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах провести VI Всебелорусское народное собрание 11-12 февраля. Об этом сообщает БЕЛТА.
Всебелорусское народное собрание — форма народовластия, в нем участвуют представители белорусского правительства, руководители и работники предприятий, деятели науки и культуры. На собрании оценивают действия власти за прошедшие пять лет и определяют основные направления развития страны. Собрание проводится раз в пять лет, начиная с 1996 год.
Лукашенко заявил, что сейчас, как и в 1996-м, непростое для страны время — она еще никогда не испытывала такого внешнего давления.

«В этом особенность нынешнего периода и нынешнего Всебелорусского народного собрания. Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Все огромные страны были заняты своими проблемами», — отметил он.

Лукашенко пообещал, что на собрании «откровенно расскажут» о достижениях страны и о ее проблемах. Кроме того, делегаты рассмотрят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы.

«Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», в последние месяцы в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко
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